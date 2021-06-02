​Кирьяков: «Поляки показали нам, как будут действовать бельгийцы»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков прокомментировал ничейный результат сборной России в товарищеском матче против Польши в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Такие матчи всегда дают пищу для размышлений, всё-таки накануне крупный турнир. Времени остаётся все меньше и меньше, и тренерский штаб уже пытается наиграть какой-то рисунок в преддверии Евро. Плюс уже держат в голове состав, который выйдет на первый матч чемпионата Европы. Думаю, этот матч не стал исключением. Мне кажется, мы видели процентов на 80 тот состав, который выйдет против Бельгии. В концовке матча с выходом Жиркова мы перестроились на игру в пять защитников, тем самым показали, что можем менять игровую схему по ходу встречи.

Что касается самой игры, это хороший тренировочный матч. Для меня такие игры всегда носят тренировочный характер. Всё-таки игроки боятся получить травмы, потому что было немало случаев, когда игроки получали травмы в таких матчах, а потом не ехали на крупные турниры. В первом тайме были хорошие эпизоды, борьба, где никто не хотел уступать.

Мы проспали начало, можно сказать, поляки показали нам, как будут действовать бельгийцы. Поэтому мы должны быть готовы к такому активному началу у Бельгии. Игра с Польшей получилась хорошим уроком, тренерский штаб должен всё проанализировать. Более внимательно будут действовать и в следующем товарищеском матче, и в первой игре на Евро с Бельгией.

По ходу матча были замены, многим дали поиграть, чтобы поддержать кондиции. Проверили новичков. Была замена вратаря, которая показала, что на Сафонова надеются, как на второго голкипера. Если что-то случится с Шуниным, то Сафонов займет его место. Думаю, проверили и просмотрели множество нюансов, а после игры будет проведён анализ, который поможет в дальнейшем», - сказал Кирьяков.