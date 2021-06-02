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Сафонов: «Дебют за сборную России стал для меня неожиданным»

02 Июня 2021, 09:13,

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался относительного своего дебюта за сборную России. В контрольном поединке против команды Польши 22-летний голкипер появился на замену во втором тайме. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Готовился к игре, но неожиданным для меня стал дебют. Буду продолжать дальше, если понадоблюсь, я буду готов. Буду рад попасть на Евро», - передает слова голкипера пресс-служба РФС.

Напомним, что 5 июня сборная России проведет еще один товарищеский поединок. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Болгарии.

На чемпионате Европы-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Турнир стартует 11 июня.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Матвей Сафонов
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