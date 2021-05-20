Сборная России провела первую тренировку перед подготовкой к чемпионату Европы

20 мая национальная команда России собралась на тренировочной базе в Новогорске, чтобы провести первую тренировку перед чемпионатом Европы.

Под руководством Станислава Черчесова собраны ещё не все футболисты, вызванные на Евро-2020. Отсутствуют три игрока - Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Денис Черышев («Валенсия»). Все трое ещё не закончили клубный сезон, так как выступают за европейские клубы.

Корреспонденты «Спорт-Экспресс» сообщают, что перед началом тренировки команда поздравила с днём рождения Вячеслава Караваева. Также на сборе присутствует глава РФС Александр Алаев.