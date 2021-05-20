Чемпионат Европы по футболу 2020
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Сборная России провела первую тренировку перед подготовкой к чемпионату Европы

20 Мая 2021, 17:15,

20 мая национальная команда России собралась на тренировочной базе в Новогорске, чтобы провести первую тренировку перед чемпионатом Европы. 

Под руководством Станислава Черчесова собраны ещё не все футболисты, вызванные на Евро-2020. Отсутствуют три игрока - Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Денис Черышев («Валенсия»). Все трое ещё не закончили клубный сезон, так как выступают за европейские клубы. 

Корреспонденты «Спорт-Экспресс» сообщают, что перед началом тренировки команда поздравила с днём рождения Вячеслава Караваева. Также на сборе присутствует глава РФС Александр Алаев. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Чемпионат Европы-2020
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