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Черчесов дал первые комментарии перед Евро-2020

20 Мая 2021, 18:32,

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопросы СМИ после первой тренировки команды перед чемпионатом Европы. 

Станислав Черчесов заявил, что сейчас испытывает совершенно другие эмоции, нежели перед чемпионатом мира 2018 года. Специалист сообщил, что первая тренировка прошла в полуигровой манере. Кроме того, 20 мая команда провела 10 спонсорских мероприятий, чтобы в дальнейшем сосредоточиться только на подготовке к грядущему турниру. Как передаёт «Спорт-Экспресс», для Черчесова главное быть готовым к соперника, а не фактор домашнего поля. 

Все футболисты тренировались в общей группы, травмированных нет. На первый сбор команды приедут Александр Головин, Алексей Миранчук и Денис Черышев, которые пока что задействованы в клубах. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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