Сафонов дебютировал за сборную России

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01 Июня 2021, 23:40,
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Голкипер Матвей Сафонов провёл первый матч за национальную сборную России.
Вратарь «Краснодара» заменил Антона Шунина на 63-й минуте встречи со сборной Польши, тем самым дебютировав за национальную команду.
Матвей Сафонов выступал за молодёжные сборные России - от 15 до 21 года. В сумме голкипер провёл 45 матчей за сборную в юниорах, пропустив 26 мячей.
В клубной карьере у Сафонова 81 матч, при 92 пропущенных мячах. Всю профессиональную карьеру футболист находится в системе «Краснодара».
В интервью на сборах сборной России в Австрии Сафонов признался, что хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная России, Матвей Сафонов