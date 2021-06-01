Сафонов дебютировал за сборную России

Голкипер Матвей Сафонов провёл первый матч за национальную сборную России.

Вратарь «Краснодара» заменил Антона Шунина на 63-й минуте встречи со сборной Польши, тем самым дебютировав за национальную команду.

Матвей Сафонов выступал за молодёжные сборные России - от 15 до 21 года. В сумме голкипер провёл 45 матчей за сборную в юниорах, пропустив 26 мячей.

В клубной карьере у Сафонова 81 матч, при 92 пропущенных мячах. Всю профессиональную карьеру футболист находится в системе «Краснодара».

В интервью на сборах сборной России в Австрии Сафонов признался, что хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.