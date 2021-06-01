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Сафонов дебютировал за сборную России

01 Июня 2021, 23:40,

Голкипер Матвей Сафонов провёл первый матч за национальную сборную России. 

Вратарь «Краснодара» заменил Антона Шунина на 63-й минуте встречи со сборной Польши, тем самым дебютировав за национальную команду. 

Матвей Сафонов выступал за молодёжные сборные России - от 15 до 21 года. В сумме голкипер провёл 45 матчей за сборную в юниорах, пропустив 26 мячей. 

В клубной карьере у Сафонова 81 матч, при 92 пропущенных мячах. Всю профессиональную карьеру футболист находится в системе «Краснодара». 

В интервью на сборах сборной России в Австрии Сафонов признался, что хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Матвей Сафонов
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