Не лучшая репетиция перед Евро: основа сборной России не смогла обыграть резерв Польши

Первую репетицию чемпионата Европы сборная России провела с командой Польши.

В первый день лета сборная России провела первый товарищеский матч года. До старта чемпионата Европы меньше двух недель (матч против Бельгии уже 12-го числа), а значит, самое время проверить, что же футболисты Черчесова освоили на сборах в Австрии. Соперник по первому товарищескому матчу серьёзен – сборная Польши. Сразу было известно, что не сыграют Марио Фернандес и Денис Черышев, по остальным сочетаниям возникали вопросы.

Нужно отметить, что из-за календаря РПЛ сборная России получила очень хорошее время для подготовки к Евро. Многие команды только сейчас собираются, а «наши парни» тренируются вместе уже добрые дне недели. «Хотим протестировать тактические задумки», - сказал Станислав Черчесов до матча. В старте главный тренер сборной России выпустил всех лучших – Головин, Миранчук, Дзюба, Зобнин.

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А поляки вышли играть составом сильно экспериментальным. Все лидеры начали матч в запасе, но поразительно легко и быстро открыли счёт хозяева. Клих из глубины забросил на Франковски, тот мяч принял, развернулся и вдоль штрафной площади покатил на Сверчока. Якубу осталось просто попасть в пустой угол – 1:0. Левандовски с улыбкой смотрел на эту комбинацию, находясь на скамейке запасных. Сборная России мяч забрала, но просыпалась очень долго.

Команда Черчесова так и не проснулась, зато козырнул Головин. Радиоуправляемая диагональ Александра с левого края нашла Вячеслава Караваева на правом углу вратарской. Защитник пробил не лучшим образом, но Фабьянски пустил в ближний – 1:1. После гола игра никоим образом не изменилась. Максимум сумбура и минимум моментов. Однажды поляки неплохо подошли слева. Свидерски с линии вратарской замыкал фланговый кросс, пробивал под перекладину, но слишком слабо – Шунин забрал.

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В перерыве Черчесов не стал делать радикальных изменений, выпустив лишь Дивеева вместо Семёнова, который совсем не справлялся со своими задачами. Игорь, кстати, выглядел не лучше, центр обороны сборной России постоянно упускал Свидерски. Но опасных моментов не создавали ни мы, ни поляки. Очень много сумбура, неточных передач, невынужденных ошибок. Рвали темп матча и замены, которые «разошлись» к концу второго тайма. Мухин, Сафонов, Жирков, Жемалетдинов и Заболотный появились на поле.

Довольно пресная ничья получилась в итоге, в концовке матча в общей массе сумбура чуть лучше играли поляки. Серьёзных выводов делать не стоит, но экспериментальный состав Польши выглядел повеселее, чем первый выбор Станислава Черчесова. Тревожно.