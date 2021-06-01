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Не лучшая репетиция перед Евро: основа сборной России не смогла обыграть резерв Польши

01 Июня 2021, 23:37,

Первую репетицию чемпионата Европы сборная России провела с командой Польши.

Протокол игры  
Польша 1:1 РОССИЯ
(1:0) Сверчок Якуб 4'    
    21' Караваев Вячеслав (1:1)
Фабьянски Лукаш Пёнтковски Камиль   47' (Беднарек Ян (   47') Пухач Тымотеуш Хелик Михал Кедзёра Томаш   56' (Берешиньски Бартош (   56') Клих Матеуш   70' (Козловски Кацпер (   70') Крыховяк Гжегож Свидерски Кароль   67' (Модер Якуб (   67') Сверчок Якуб Ковнацки Давид   56' (Юзвяк Камиль (   56') Франковски Пшемыслав   80' (Линетти Кароль (   80')
Запасные: Щесны Войцех Левандовски Роберт Скорупски Лукаш Глик Камил Плахета Пшемыслав
Шунин Антон   63' (Сафонов Матвей (   63') Караваев Вячеслав Джикия Георгий Кудряшов Фёдор Семёнов Андрей   46' (Дивеев Игорь (   46') Миранчук Алексей   63' (Жемалетдинов Рифат (   63') Кузяев Далер   67' (Заболотный Антон (   67') Зобнин Роман Оздоев Магомед   57' (Мухин Максим (   57') Головин Александр Дзюба Артём   67' (Жирков Юрий (   67')
Запасные: Соболев Александр Сергеевич Макаров Денис Дюпин Юрий Мостовой Андрей Ионов Алексей Баринов Дмитрий
01 июня.

 

В первый день лета сборная России провела первый товарищеский матч года. До старта чемпионата Европы меньше двух недель (матч против Бельгии уже 12-го числа), а значит, самое время проверить, что же футболисты Черчесова освоили на сборах в Австрии. Соперник по первому товарищескому матчу серьёзен – сборная Польши. Сразу было известно, что не сыграют Марио Фернандес и Денис Черышев, по остальным сочетаниям возникали вопросы.

Нужно отметить, что из-за календаря РПЛ сборная России получила очень хорошее время для подготовки к Евро. Многие команды только сейчас собираются, а «наши парни» тренируются вместе уже добрые дне недели. «Хотим протестировать тактические задумки», - сказал Станислав Черчесов до матча. В старте главный тренер сборной России выпустил всех лучших – Головин, Миранчук, Дзюба, Зобнин.

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А поляки вышли играть составом сильно экспериментальным. Все лидеры начали матч в запасе, но поразительно легко и быстро открыли счёт хозяева. Клих из глубины забросил на Франковски, тот мяч принял, развернулся и вдоль штрафной площади покатил на Сверчока. Якубу осталось просто попасть в пустой угол – 1:0. Левандовски с улыбкой смотрел на эту комбинацию, находясь на скамейке запасных. Сборная России мяч забрала, но просыпалась очень долго.

Команда Черчесова так и не проснулась, зато козырнул Головин. Радиоуправляемая диагональ Александра с левого края нашла Вячеслава Караваева на правом углу вратарской. Защитник пробил не лучшим образом, но Фабьянски пустил в ближний – 1:1. После гола игра никоим образом не изменилась. Максимум сумбура и минимум моментов. Однажды поляки неплохо подошли слева. Свидерски с линии вратарской замыкал фланговый кросс, пробивал под перекладину, но слишком слабо – Шунин забрал.

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В перерыве Черчесов не стал делать радикальных изменений, выпустив лишь Дивеева вместо Семёнова, который совсем не справлялся со своими задачами. Игорь, кстати, выглядел не лучше, центр обороны сборной России постоянно упускал Свидерски. Но опасных моментов не создавали ни мы, ни поляки. Очень много сумбура, неточных передач, невынужденных ошибок. Рвали темп матча и замены, которые «разошлись» к концу второго тайма. Мухин, Сафонов, Жирков, Жемалетдинов и Заболотный появились на поле.

Довольно пресная ничья получилась в итоге, в концовке матча в общей массе сумбура чуть лучше играли поляки. Серьёзных выводов делать не стоит, но экспериментальный состав Польши выглядел повеселее, чем первый выбор Станислава Черчесова. Тревожно.

Довольны ли вы игрой сборной России?

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная России, Сборная Польши
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Комментарии (3)
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0
White_Shark
02 Июня 2021, 00:08
Любой поляк в праве сказать - им ещё повезло, что Левандовски не играл. Это справедливо. Но вообще-то смею заметить, что Саня Соболев так-то тоже не вышел... Так что по отсутствию претендентов на Золотой Мяч - 1:1. По игре. В нападении - неплохо, хоть и не идеально. К защите больше вопросов - много тревожных странных эпизодов. В целом, как всегда - не делаю капитальных выводом после товарищеской встречи, но не убедила игра, уж точно.
0
ARTUR
01 Июня 2021, 23:45

любопытно почему поляки играли полурезервным составом ??? настолько уверены в себе что Россию просто не увидели ??

0
Манчестерский Иппатий
02 Июня 2021, 01:03

Восстановится ребятам надо после сезона.

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