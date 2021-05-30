5 игроков сборной России не смогли провести полноценную тренировку

Сборная России продолжает готовиться к Евро-2020 на австрийской земле. В воскресенье команда занималась в усеченном составе, так как игрок центра поля Денис Черышев и правый защитник Марио Фернандес не могли работать всё время в общей группе.

Также, по данным «Спорт-Экспресса», досрочно завершилась тренировка для представителей «Зенита» Артёма Дзюбы, Вячеслава Караваева и Далера Кузяева.

Уже через два дня команда Станислава Черчесова проведет первый из двух контрольных матчей. Ее соперниками станут футболисты из Польши. 5 июня россияне сразятся с болгарской командой. Чемпионат Европы стартует 11 юиня.