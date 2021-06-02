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Черчесов - о матче с Польшей: «Сделали всё, что хотели»

02 Июня 2021, 00:22,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку контрольному матчу против национальной команды Польши. 

Как заявляет Черчесов, команда выполнила все установки на игру. Кроме того, Станиславу Саламовичу понравилось, как его подопечные отреагировали на пропущенный мяч - не расслабились, а побежали отыгрываться. 

Также в интервью для «Спорт-Экспресса» Черчесов заявил, что пока что ещё не решил, кто поедет на чемпионат Европы 2020 года, а кто нет. Участие в товарищеских матчах ни о чём не говорит. 

Россия и Польша не смогли выявить победителя, сыграв 1:1. За сборную России отличился защитник Вячеслав Караваев. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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