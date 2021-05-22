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Черчесов: «Мыслей перенести сбор в Россию не было»

22 Мая 2021, 21:11,

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после прилёта команды на австрийский сбор.

- Мы знаем, как готовиться тут: хорошее питание, идеальные поля, высота. Мыслей перенести сбор в Россию не было. Мы будем так же работать, как и раньше, - приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России начала готовиться к финальной части чемпионата Европы в Новогорске, после чего отправилась в Инсбрук. В 2018 году перед домашним чемпионатом мира сборная России также готовилась на австрийской территории.

Чемпионат Европы стартует 11 июня, сборной России предстоит сыграть против Бельгии, Финляндии и Дании.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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