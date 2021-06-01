Черчесов определился с составом на матч против Польши

Аккаунт сборной России в «Телеграме» представил стартовый состав на товарищескую игру против национальной команды Польши.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил на ворота Антона Шунина, которому в защите помогут Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Вячеслав Караваев и Далер Кузяев. В полузащите выступят Роман Зобнин и Магомед Оздоев, а линию атаки представят Александр Головин, Алексей Миранчук и Артём Дзюба.

За несколько дней перед встречей стало известно, что в матче не смогут принять участия Марио Фернандес, Денис Черышев и Илья Самошников. Станислав Черчесов заявлял, что внутри команды обсуждается, как нейтрализовать нападающего сборной Польши Роберта Левандовски.