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Черчесов определился с составом на матч против Польши

01 Июня 2021, 20:29,

Аккаунт сборной России в «Телеграме» представил стартовый состав на товарищескую игру против национальной команды Польши. 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил на ворота Антона Шунина, которому в защите помогут Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Вячеслав Караваев и Далер Кузяев. В полузащите выступят Роман Зобнин и Магомед Оздоев, а линию атаки представят Александр Головин, Алексей Миранчук и Артём Дзюба. 

За несколько дней перед встречей стало известно, что в матче не смогут принять участия Марио Фернандес, Денис Черышев и Илья Самошников. Станислав Черчесов заявлял, что внутри команды обсуждается, как нейтрализовать нападающего сборной Польши Роберта Левандовски. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России
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