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Соболев вернулся в общую группу сборной России

26 Мая 2021, 12:52,

Сборная России в полном составе провела утреннюю тренировку, об этом рапортует Sport24. Форвард Александр Соболев, ранее занимавшийся индивидуально, вернулся в обойму национальной команды.

Ранее в общую группу сборной России были переведены Марио Фернандес и Андрей Мостовой.

В настоящий момент подопечные Станислава Черчесова проводят сбор в Австрии. Он продлится до конца мая. Во вторник, 1 июня, национальной команде предстоит спарринг со сборной Польши.

На Евро-2020 россиянине попали в одну группу с Данией, Бельгией и Финляндией. Континентальный турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Александр Соболев
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