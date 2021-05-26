Соболев вернулся в общую группу сборной России

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26 Мая 2021, 12:52,
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Сборная России в полном составе провела утреннюю тренировку, об этом рапортует Sport24. Форвард Александр Соболев, ранее занимавшийся индивидуально, вернулся в обойму национальной команды.
Ранее в общую группу сборной России были переведены Марио Фернандес и Андрей Мостовой.
В настоящий момент подопечные Станислава Черчесова проводят сбор в Австрии. Он продлится до конца мая. Во вторник, 1 июня, национальной команде предстоит спарринг со сборной Польши.
На Евро-2020 россиянине попали в одну группу с Данией, Бельгией и Финляндией. Континентальный турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Александр Соболев