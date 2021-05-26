Соболев вернулся в общую группу сборной России

Сборная России в полном составе провела утреннюю тренировку, об этом рапортует Sport24. Форвард Александр Соболев, ранее занимавшийся индивидуально, вернулся в обойму национальной команды.

Ранее в общую группу сборной России были переведены Марио Фернандес и Андрей Мостовой.

В настоящий момент подопечные Станислава Черчесова проводят сбор в Австрии. Он продлится до конца мая. Во вторник, 1 июня, национальной команде предстоит спарринг со сборной Польши.

На Евро-2020 россиянине попали в одну группу с Данией, Бельгией и Финляндией. Континентальный турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.