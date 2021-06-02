Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова

Оценки футболистам Станислава Черчесова

Конечно, матч товарищеский и особых выводов делать не стоит, но резюмируя игру во Вроцлаве стоит признать, что основной состав сборной России смотрелся хуже, чем ближайший резерв поляков, проходивший смотрины перед тренером Паулу Соузой. Польша не собиралась побеждать, она смотрела кадры. Но даже так играла с преимуществом против «первого выбора» сборной России. В очередной раз отмечаем, что три центральных защитника не справились со своей задачей. И вот это тревожит.

Статистика матча: владение мячом – 50:50, удары по воротам – 7:5, в створ – 2:1. Из-за кого же «наши парни» чуть не проиграли во Вроцлаве? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Станислава Черчесова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

АНТОН ШУНИН – 5,5. Сложно оценивать игру голкипера. Шунин пропустил в ситуации, когда спасти было крайне сложно, и отбил один удар головой с линии вратарской. Маловато для общей картины.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 7,0. Отметим крайнего защитника за своевременное ускорение и результативный удар с угла вратарской. Караваев неплохо атаки поддерживал, при этом успевая и тормозить подключения Пухача.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. Самая тревожная зона. Центр обороны, состоящий из трёх защитников, проваливался даже в борьбе с резервистами польского нападения. Джикия с Кудряшовым браво пустили за спину заброс, приведший к польскому голу.

АНДРЕЙ СЕМЁНОВ – 4,0. Защитник «Ахмата» также действовал невпопад и заслужил даже замену за первые 45 минут матча. Постоянно проигрывал единоборства, опаздывал к эпизодам и справедливо был заменён. Именно Семёнов упустил Клиха, позволив тому пробить головой с линии вратарской.

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ФЁДОР КУДРЯШОВ – 4,0. Ошибка при голе Польши и полное отсутствие резкости. При этом, Кудряшов играл ещё будто нарочито грубо и вполне заслужил красной карточки, совершив 2-3 фола на жёлтую. Повезло, что Гуида не стал «жестить» в товарищеской игре.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 6,0. Неплохо сыграл новоиспечённый левый защитник сборной России. Несколько раз накатывал на польские ворота, активно жестикулировал партнёрам, открывался. Обострить пока не получилось, не привык Далер к новой позиции.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 5,0. Проигран центр поля сборной Польши и «заслуга» эта пары Оздоев – Зобнин. Крыховяк и Клих в борьбе смотрелись предпочтительнее, лучше двигались и даже выглядели свежее, поэтому в концовке Польша поддавила Россию.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. Удивительно незаметен был Роман, отыгравший весь матч. Но всё сказанное относительно Оздова, относится и к Зобнину.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 7,5. Не получались у Саши стандарты, но единственное светлое пятно этой сборной – именно Головин. Не боится брать игру на себя, отлично чувствует партнёров, открывается, отдаёт. Голевая диагональ исполнена блестяще.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – б/о. Коллега-легионер не поддержал порыв Головина. Миранчук выглядел блекло и за час ничего толкового не придумал. Был лишь интересный прострел справа, прерванный защитником.

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АРТЁМ ДЗЮБА – 4,0. Сборная России привыкла играть банальными забросами на Дзюбу, но в матче против резерва Польши и эта тактика не сработала. Артёма (а потом и Заболотного) легко перекрывали защитники, ничего не позволив создать форвардам сборной России. Грустно.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – б/о.

МАКСИМ МУХИН – б/о.

РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ – б/о.

МАТВЕЙ САФОНОВ – б/о. Поздравляем с дебютом за взрослую команду первого Матвея в истории сборной России!

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ - б/о.

ЮРИЙ ЖИРКОВ - б/о.