​Матч Польша – Россия покажет «Рен ТВ»

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27 Мая 2021, 18:06,
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В первый день лета сборная России в рамках подготовки к чемпионату Европы проведёт контрольный поединок против Польши на выезде. Канал «Рен ТВ» сообщил о том, что он покажет эту игру в прямом эфире. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
После игры против Польши сборную России ждёт ещё один контрольный матч – против Болгарии. Он пройдёт в Москве 5 июня.
Что касается чемпионата Европы, то первую игру на континентальном футбольном форуме команда Станислава Черчесова проведёт 12 июня. Соперником сборной России будет Бельгия, которая на сегодняшний день возглавляет рейтинг ФИФА.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Польши