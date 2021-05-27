​Матч Польша – Россия покажет «Рен ТВ»

В первый день лета сборная России в рамках подготовки к чемпионату Европы проведёт контрольный поединок против Польши на выезде. Канал «Рен ТВ» сообщил о том, что он покажет эту игру в прямом эфире. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После игры против Польши сборную России ждёт ещё один контрольный матч – против Болгарии. Он пройдёт в Москве 5 июня.

Что касается чемпионата Европы, то первую игру на континентальном футбольном форуме команда Станислава Черчесова проведёт 12 июня. Соперником сборной России будет Бельгия, которая на сегодняшний день возглавляет рейтинг ФИФА.