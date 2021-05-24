Андрей Мостовой: «Мечтаю играть в Европе»

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24 Мая 2021, 15:30,
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Полузащитник сборной России Андрей Мостовой поставил себе цель попробовать свои силы в европейских чемпионатах.
Корреспонденты Sport24 прибыли на тренировку сборной России в Австрии, где команда проводит сборы перед чемпионатом Европы - 2020. Андрей Мостовой пока травмирован и не может тренироваться в полную силу, поэтому у него нашлось время на общение с журналистами. Полузащитник уверен, что чемпионат Европы - это отличная возможность заявить о себе для перехода в европейские первенства, о чём мечтают многие игроки, в число которых входит и сам Мостовой.
Андрей Мостовой признался, что не смотрит экспертизу своего однофамильца Александра Мостового, но было бы приятно повторить его судьбу и получить в Европе прозвище «Царь». Бывший футболист московского «Спартака» и ряда испанских клубов носил прозвище «Русский Царь», когда выступал в Примере.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная России, Андрей Мостовой