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Дзюба о критике: «Они футбол смотрят с космоса»

24 Мая 2021, 15:15,

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сказал, как относится к критике в адрес национальной команды после поражений. 

В разговоре с журналистами «Спорт-Экспресс», Дзюба заявил, что понимает конструктивную критику, но большинство блогеров смотрят футбол из космоса. Форвард привёл метафору с сантехником, которому не стал бы объяснять, как ему лучше выполнять свою работу. Также Артём считает физическое состояние команды на первом сборе в Австрии отличным. 

Ранее защитник сборной России Игорь Дивеев сравнил Дзюбу с Лукаку. Сам Дзюба отшутился, что для полного сходства ему нужно загореть. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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SpaM
24 Мая 2021, 16:34

Да необязательно смотреть из космоса, чтобы понять, что всё, что ты умеешь, это оттолкнуть защитника, пользуясь судейской заинтересованной "слепотой" и подставить голову, чтобы в нее пнули мячом.

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