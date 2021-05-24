Дзюба о критике: «Они футбол смотрят с космоса»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сказал, как относится к критике в адрес национальной команды после поражений.

В разговоре с журналистами «Спорт-Экспресс», Дзюба заявил, что понимает конструктивную критику, но большинство блогеров смотрят футбол из космоса. Форвард привёл метафору с сантехником, которому не стал бы объяснять, как ему лучше выполнять свою работу. Также Артём считает физическое состояние команды на первом сборе в Австрии отличным.

Ранее защитник сборной России Игорь Дивеев сравнил Дзюбу с Лукаку. Сам Дзюба отшутился, что для полного сходства ему нужно загореть.