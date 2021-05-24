Дзюба назвал Кейна топовым форвардом

Футболист сборной России Артём Дзюба заявил, что не ставит себе задачу стать лучшим ассистентом РПЛ в следующем сезоне.

Однако Дзюба отметил, что ему нравится английский форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который стал в сезоне английской Премьер-лиги 2020/21 как лучшим бомбардиром, так и лучшим ассистентом. Игрок «Зенита» отметился не только как лучший бомбардир РПЛ 2020/21, но и как главный голеадор за всю историю первенства. Также на счету Артёма есть восемь голевых передач.

24 мая сборная России проводит очередную тренировку на сборах в Австрии. Российские журналисты из Sport24 побывали на базе национальной команды, где поговорили с некоторыми футболистами. Андрей Мостовой также пообщался с прессой и рассказал, когда вернётся в общую группу.