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Дзюба назвал Кейна топовым форвардом

24 Мая 2021, 15:39,

Футболист сборной России Артём Дзюба заявил, что не ставит себе задачу стать лучшим ассистентом РПЛ в следующем сезоне. 

Однако Дзюба отметил, что ему нравится английский форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который стал в сезоне английской Премьер-лиги 2020/21 как лучшим бомбардиром, так и лучшим ассистентом. Игрок «Зенита» отметился не только как лучший бомбардир РПЛ 2020/21, но и как главный голеадор за всю историю первенства. Также на счету Артёма есть восемь голевых передач. 

24 мая сборная России проводит очередную тренировку на сборах в Австрии. Российские журналисты из Sport24 побывали на базе национальной команды, где поговорили с некоторыми футболистами. Андрей Мостовой также пообщался с прессой и рассказал, когда вернётся в общую группу. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Сборная России, Тоттенхэм, Артём Дзюба, Гарри Кейн
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