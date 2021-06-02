Экс-игрок сборной Польши: «Дзюба был безжалостен к нашей защите»

Экс-игрок сборной Польши Артур Вихнярек поделился впечатлениями от вчерашнего спарринга с национальной командой России. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Российский форвард Дзюба был безжалостен к нашей оборонительной линии. У нас не получилось найти действенное средство против такого большого нападающего. Артём был единственной угрозой в составе соперника. Пропущенный мяч? В том моменте наши игроки находились далеко от штрафной, что позволило гостям поразить ворота», - приводит слова Вихнярека Przeglad Sportowy.

Напомним, что 5 июня подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч против Болгарии.