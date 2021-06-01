​Стало известно, в какой форме сборная России сыграет в Польше

|
01 Июня 2021, 14:26,
|
|
Во вторник вечером в рамках подготовки к финальной части Евро-2020 сборная России проведёт гостевой контрольный поединок против Польши. Пресс-служба национальной команды показала форму, в которой сыграют подопечные Станислава Черчесова.
Полевые футболисты наденут красную форму с белыми элементами. Голкипер, в свою очередь, облачится в чёрные цвета с голубыми элементами.
Поединок между сборными Польши и России начнётся в момент, когда часы в Москве будут показывать 21:45. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.
Сегодня – в красном #ПольшаРоссия #НашиПарни pic.twitter.com/j5CFNHCJBH— Сборная России (@TeamRussia) June 1, 2021
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России