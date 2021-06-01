​Стало известно, в какой форме сборная России сыграет в Польше

Во вторник вечером в рамках подготовки к финальной части Евро-2020 сборная России проведёт гостевой контрольный поединок против Польши. Пресс-служба национальной команды показала форму, в которой сыграют подопечные Станислава Черчесова.

Полевые футболисты наденут красную форму с белыми элементами. Голкипер, в свою очередь, облачится в чёрные цвета с голубыми элементами.

Поединок между сборными Польши и России начнётся в момент, когда часы в Москве будут показывать 21:45. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.