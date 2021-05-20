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Караваев: «Мне не хочется говорить о дне рождения Слуцкого»

20 Мая 2021, 19:22,

Защитник питерского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев пообщался с журналистами после первой тренировки национальной команды перед чемпионатом Европы. 

20 мая Караваев празднует 26 лет, с чем его поздравила команда перед началом тренировки. Вячеслав в разговоре с корреспондентом Sport24 заявил, что подарки будут позже, поэтому пока не может сказать, что ему приготовили другие футболисты сборной. Также на днях Караваев стал гостем на дне рождения российского специалиста Леонида Слуцкого, но отказался отвечать на вопросы, касательно того, что происходило на мероприятии. По словам игрока, куда важней, что сейчас он вернулся в тренировочный процесс и сосредоточен на выступлении на Евро-2020. 

Также свои мысли о предстоящем турнире высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Вячеслав Караваев
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