Дзюба заявил, что его «кинули», когда он хотел уехать в Европу

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал о своих дальнейших планах.

На вопрос журналистов Sport24, не хотел бы Дзюба попробовать свои силы в Европы, форвард признался, что желание отбили, когда его «кинули» в прошлый раз при возможности перехода в зарубежный клуб. Тем не менее, хоть теперь футболист и будет более осторожным, Артём не отрицает, что ещё может оказаться в европейском первенстве. Для начала главный бомбардир чемпионата России хотел бы отыграть чемпионат Европы.

Сейчас Дзюба находится в расположении сборной России на сборах в Австрии, где команда готовится к играм чемпионата Европы 2020 года.