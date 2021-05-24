Дзюба заявил, что его «кинули», когда он хотел уехать в Европу

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24 Мая 2021, 16:43,
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Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал о своих дальнейших планах.
На вопрос журналистов Sport24, не хотел бы Дзюба попробовать свои силы в Европы, форвард признался, что желание отбили, когда его «кинули» в прошлый раз при возможности перехода в зарубежный клуб. Тем не менее, хоть теперь футболист и будет более осторожным, Артём не отрицает, что ещё может оказаться в европейском первенстве. Для начала главный бомбардир чемпионата России хотел бы отыграть чемпионат Европы.
Сейчас Дзюба находится в расположении сборной России на сборах в Австрии, где команда готовится к играм чемпионата Европы 2020 года.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Зенит, Сборная России, Артём Дзюба