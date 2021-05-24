Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Дзюба заявил, что его «кинули», когда он хотел уехать в Европу

24 Мая 2021, 16:43,

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал о своих дальнейших планах. 

На вопрос журналистов Sport24, не хотел бы Дзюба попробовать свои силы в Европы, форвард признался, что желание отбили, когда его «кинули» в прошлый раз при возможности перехода в зарубежный клуб. Тем не менее, хоть теперь футболист и будет более осторожным, Артём не отрицает, что ещё может оказаться в европейском первенстве. Для начала главный бомбардир чемпионата России хотел бы отыграть чемпионат Европы. 

Сейчас Дзюба находится в расположении сборной России на сборах в Австрии, где команда готовится к играм чемпионата Европы 2020 года. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Сборная России, Артём Дзюба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили