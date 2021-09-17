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Анджорин - о ничьей с «Марселем»: «Эта ночь останется в памяти навсегда»

17 Сентября 2021 • 08:46 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Марсель
окончен

Новичок московского «Локомотива» Фаустино Анджорин, отметившийся голом во вчерашнем поединке групповой стадии Лиги Европы с «Марселем», прокомментировал результат матча. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Эта ночь останется в памяти навсегда. Мы провели сложный матч, но парни хорошо поработали и добились результата. Огромная благодарность болельщикам за поддержку. Вы были великолепны», - гласит сообщение полузащитника в инстаграм-аккаунте.

Во втором туре «Локомотив» на выезде сыграет против римского «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фаустино Анджорин
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