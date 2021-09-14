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Названы судьи матча «Локомотив» - «Марсель»

14 Сентября 2021 • 13:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
Марсель
3.25 3.60 2.15
16.09 19:45

УЕФА определился с судейской бригадой, которая обслужит поединок первого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Локомотивом» и французским «Марселем».

Как сообщается на официальном сайте организации, главным арбитром противостояния назначен босниец Ирфан Пельто. Помогать ему на бровках будут Давор Бельжо и Дамир Лазич. За систему VAR будут отвечать Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.

«Железнодорожники» примут провансальцев на «РЖД Арене» в четверг, 16 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

В параллельном матче группы Е встретятся стамбульский «Галатасарай» и римский «Лацио».

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Локомотив Москва Марсель Ирфан Пельто
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