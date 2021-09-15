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Рыбусь рискует пропустить матч с «Марселем»

15 Сентября 2021 • 16:05 Комментировать (1)
Локомотив Москва
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Марсель
3.40 3.60 2.10
16.09 19:45

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич пообщался с прессой на тему кадровых потерь перед стартом команды в Лиге Европы.

«Миранчук находится в Германии, Рыбусь – под вопросом, Зе Луиш – не сыграет. Остальные – готовы», - сказал коуч «железнодорожников» во время пресс-конференции накануне встречи с «Марселем».

В нынешнем сезоне польский защитник «красно-зелёных» Мацей Рыбусь провёл в футболке московской команды 7 матчей во всех турнирах.

Ранее Марко Николич оценил степень готовности своих подопечных к игре с «Марселем».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Мацей Рыбусь Марко Николич
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Комментарии (1)
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Ando Loko
15 Сентября 2021 в 16:13
Думаю, нужно чаще давать играть Тикнизяну. Пусть развивается и отрабатывает трансфер:)
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