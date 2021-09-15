Рыбусь рискует пропустить матч с «Марселем»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич пообщался с прессой на тему кадровых потерь перед стартом команды в Лиге Европы.

«Миранчук находится в Германии, Рыбусь – под вопросом, Зе Луиш – не сыграет. Остальные – готовы», - сказал коуч «железнодорожников» во время пресс-конференции накануне встречи с «Марселем».

В нынешнем сезоне польский защитник «красно-зелёных» Мацей Рыбусь провёл в футболке московской команды 7 матчей во всех турнирах.

Ранее Марко Николич оценил степень готовности своих подопечных к игре с «Марселем».