Московский «Локомотив» в клубном инстаграм-аккаунте опубликовал видеоролик, который посвящен старту команды в новом еврокубковом сезоне.

«Мы стали сильнее и увереннее в себе.

Мы ставим максимальные задачи. Мы готовы.

Мы - московский «Локомотив», - гласит сообщение «железнодорожников» в социальной сети.

Напомним, что в нынешнем сезоне подопечные Марко Николича выступят в групповом раунде Лиги Европы. В стартовом туре «Локомотив» на «РЖД Арене» встретится с французским «Марселем». Игра пройдет в четверг, 16 сентября, начало – 19:45 по московскому времени.

Также в одну группу с российским коллективом попали римский «Лацио» и стамбульский «Галатасарай».