Магкеев – о ничьей с «Марселем»: «Это приемлемый результат»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев оценил выступление своей команды во вчерашнем поединке против «Марселя» в рамках группового этапа второго по престижности клубного турнира Европы.

Игрок признался, что в раздевалке все настаивались исключительно на победный результат, но учитывая обстоятельства, появившееся по ходу матча, москвичи остались довольны ничейным исходом. «Мы бились до конца в каждом эпизоде и не хотели уступать. В самоотверженности и желании точно не проиграли сопернику. Ничья – приемлемый результат», - цитирует Магкеева Sport24.

Напомним, что «Локомотив» большую часть второй половины встречи провел в меньшинстве, но при этом сумел отыграться за несколько минут до финального свистка благодаря удару Фаустино Анджорина.