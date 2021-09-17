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Магкеев – о ничьей с «Марселем»: «Это приемлемый результат»

17 Сентября 2021 • 10:39 Комментировать (1)
Локомотив Москва
1:1
Марсель
окончен

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев оценил выступление своей команды во вчерашнем поединке против «Марселя» в рамках группового этапа второго по престижности клубного турнира Европы.

Игрок признался, что в раздевалке все настаивались исключительно на победный результат, но учитывая обстоятельства, появившееся по ходу матча, москвичи остались довольны ничейным исходом. «Мы бились до конца в каждом эпизоде и не хотели уступать. В самоотверженности и желании точно не проиграли сопернику. Ничья – приемлемый результат», - цитирует Магкеева Sport24.

Напомним, что «Локомотив» большую часть второй половины встречи провел в меньшинстве, но при этом сумел отыграться за несколько минут до финального свистка благодаря удару Фаустино Анджорина.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев
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Комментарии (1)
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Crocodile
17 Сентября 2021 в 11:13
о ничье, это как «Баллада о Старике Хье»
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