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Лига Европы

Гуренко: «Локомотиву» пошло на пользу, что он пропустил первым» эксклюзив

17 Сентября 2021 • 13:57 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Марсель
окончен

Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением по поводу матча группового этапа Лиги Европы, в котором «железнодорожники» сыграли вничью с «Марселем» (1:1).

- Как можете охарактеризовать игру «Локомотива»?

- Конечно, результат положительный. Где-то пошло на пользу, что «Локомотив» пропустил первым. Команда больше сконцентрировалась, терять было нечего, стали рисковать. Было два момента, один из них хозяева реализовали.

- Удивились, что после удаления «Локомотив» смог прибавить?

- Думаю, что «железнодорожники» стали играть по счету, по результату. Понятно, что если брать подбор футболистов, то «Марсель» посильнее. Там более быстрый чемпионат, в котором футболисты быстрее думают и принимают решения. Москвичи молодцы, что смогли выжать максимум. Но если брать игру в целом, понятно, что гости были сильнее. Они имели больше возможностей забить.

- Что скажете об удалении Тикнизяна? Был пенальти?

- Да. Но не так Тикнизян хотел сфолить, как нападающий грамотно подставился. Было видно, что он делал это специально.

- Как вам новички «Локомотива»: Едвай, Анджорин, Бека-Бека? Верите в их будущее в команде?

- Бека-Бека из них мне больше понравился. Он пока производит приятное впечатление своим объемом работы. Кроме того, он молодой и лучшие матчи у него впереди. Потенциал хороший. Анджорин использовал свой шанс, выйдя на замену. Но пока еще рано его оценивать. А Едвай мне меньше запомнился по игре.

- Кто из российских ребят понравился?

- Молодежь. Все ребята перспективные. Важно, чтобы они сработались, старались и неплохо себя проявляли. Одного кого-то выделять не хочу, но все они не портят игру.

- Как оцениваете шансы Локомотива в группе?

- Группа очень непростая. Шансы есть, но многое зависит от того, как «железнодорожники» сыграют с «Галатасараем», который обыграл «Лацио». Этот результат москвичам не во благо.

- Следите за другими российскими клубами в еврокубках?

- Конечно. За всеми. Если брать результаты, то пока «Локомотив» выступил успешнее всех, а если говорить об игре, мне «Зенит» против «Челси» очень понравился. По игре «Челси» сейчас один из самых сильных клубов Европы, и питерцы достойно с ними играли, показали свой максимум. Понятно, что можно было не пропускать этот гол. Лукаку мог не попасть в ворота, но если бы у «Марселя» был такой Лукаку, то в ворота «Локомотива» вчера влетело бы больше мячей.

- То есть у «Зенита» есть шансы выйти из группы с такой игрой?

- У всех наших клубов сложная ситуация. Но «Зениту», мне кажется, будет проще занять третье место, чем другим клубам выйти из группы.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Сергей Гуренко
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