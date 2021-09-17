Гендузи – о ничье с «Локомотивом»: «Нас наказали»

Московский «Локомотив» стал единственной российской командой, которая сумела не проиграть в еврокубках на этой неделе. Впрочем, «железнодорожники» были близки к этому, но в меньшинстве спасли ничью на последних минутах в игре с «Марселем».

Полузащитник французского клуба Маттео Гендузи поделился, что стало причиной неудовлетворительного итогового результата. Он отметил, что «Марсель» контролировал ситуацию на поле 85 минут игрового времени, но потом просто не хватило концентрации. «Это был глупый пропущенный гол. Нас наказали», - приводит слова футболиста издание L’Equipe.

Напомним, что помимо «Марселя», «Локомотиву» придется бороться за выход в плей-офф Лиги Европпы с «Галатасараем» и «Лацио».