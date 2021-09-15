Николич: «Команда в хорошей форме»

Наставник московского «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от встречи с «Марселем» в дебютном поединке группового раунда Лиги Европы.

Главный тренер «железнодорожников» доволен тем, в каком состоянии его подопечные подходят к стартовому поединку еврокубка. «Мы хорошо начали сезон, команда в хорошей форме, но РПЛ и Европа – две разные истории», - цитирует Николича Sport24.

Коуч «Локомотива» похвалил своего коллегу Хорхе Сампаоли, назвав аргентинца отличным специалистом. Марко Николич считает, что его команда готова показать лучшие качества в матче с «Олимпиком».

Напомним, что Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны «РЖД Арены» на 30 процентов.