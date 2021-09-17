Наумов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Марселем»

Московский «Локомотив» стал единственной командой, которая порадовала российских болельщиков на прошедшей неделе добытыми очками в таблицу коэффициентов УЕФА, сумев вырвать ничью у французского «Марселя».

Игрой команды остался доволен и бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. В интервью «Спорт-Экспрессу» он заявил, что итоговый результат – это в первую очередь заслуга тренерского штаба. По его словам, наставник «железнодорожников» Марко Николич хорошо изучил соперника. «Мы можем быть довольны. «Локомотив» имеет все шансы стать вторым в группе», - подытожил Наумов.

Отметим, что в параллельном матче квартета «Галатасарай» смог минимально обыграть «Лацио». Свой следующий поединок москвичи проведут с итальянцами.