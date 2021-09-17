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Премьер-лига

Наумов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Марселем»

17 Сентября 2021 • 09:18 Комментировать (2)
Локомотив Москва
1:1
Марсель
окончен

Московский «Локомотив» стал единственной командой, которая порадовала российских болельщиков на прошедшей неделе добытыми очками в таблицу коэффициентов УЕФА, сумев вырвать ничью у французского «Марселя».

Игрой команды остался доволен и бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. В интервью «Спорт-Экспрессу» он заявил, что итоговый результат – это в первую очередь заслуга тренерского штаба. По его словам, наставник «железнодорожников» Марко Николич хорошо изучил соперника. «Мы можем быть довольны. «Локомотив» имеет все шансы стать вторым в группе», - подытожил Наумов.

Отметим, что в параллельном матче квартета «Галатасарай» смог минимально обыграть «Лацио». Свой следующий поединок москвичи проведут с итальянцами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Nadezhda
17 Сентября 2021 в 09:52
Вы о чём????
Посмотрите статистику: хуже играть нельзя. О каком 2-м месте можно говорить? Вчера просто "отскочили"....
Дарт Уилфред
17 Сентября 2021 в 09:57
хуже нельзя? как там Легия?
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