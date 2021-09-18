Мурило - о ничьей с «Марселем»: «Локомотив» выдержал удар и смог нанести ответный»

Защитник московского «Локомотива» Мурило поделился своими впечатлениями от встречи с французским «Марселем» в рамках стартового тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Поединок, состоявшийся на «РЖД Арене», завершился вничью - 1:1.

«Игра была непростая, но все здорово отработали в обороне. Мы выдержали удар и смогли нанести ответный. Это хороший задел на будущее», - приводит слова 24-летнего бразильца пресс-служба клуба.

Во втором туре подопечные Марко Николича пожалуют в гости к римскому «Лацио». Поединок состоится в четверг, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.