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Магкеев: «Локомотив» настраивается победить «Марсель»

15 Сентября 2021 • 11:37 Комментировать
Локомотив Москва
...
Марсель
3.45 3.80 2.00
16.09 19:45

Защитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о предстоящем старте команды в групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/2022. В первом туре подопечные Марко Николича встретятся с французским «Марселем».

«Мы настраиваемся на победу. Давят ли на нас неудачи российских команд в Европе? Нет. Мы настраиваемся победить «Марсель», - передает слова российского защитника «Спорт-экспресс».

Поединок между «железнодорожниками» и провансальцами состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Матч пройдет в четверг, 16 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Станислав Магкеев
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