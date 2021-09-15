Магкеев: «Локомотив» настраивается победить «Марсель»

Защитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о предстоящем старте команды в групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/2022. В первом туре подопечные Марко Николича встретятся с французским «Марселем».

«Мы настраиваемся на победу. Давят ли на нас неудачи российских команд в Европе? Нет. Мы настраиваемся победить «Марсель», - передает слова российского защитника «Спорт-экспресс».

Поединок между «железнодорожниками» и провансальцами состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Матч пройдет в четверг, 16 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по местному времени.