Российский клуб наконец-то не проиграл в Европе! Четыре игрока, которые выстрадали для «Локо» ничью с «Марселем»

Оценки футболистам Марко Николича

Всё шло к третьему подряд поражению российских клубов на групповом этапе еврокубков, и только шальной (от этого не менее классный) удар Анджорина спас «Локомотиву» ничью. Вроде бы можно порадоваться, но ход матча наглядно показал, что в Европе клубы РПЛ неконкурентоспособны. «Марсель» в гостях давил «Локо» весь матч, а «железнодорожники» выглядели какими-то варёными.

Статистика матча: владение мячом – 26:74, удары по воротам - 5:18, в створ – 2:6, угловые – 0:9. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

ГИЛЕРМЕ – 8,0. Блестящий матч от Маринато, заряжавшего всю команду уверенностью. Целых пять сейвов накопил, с лёгкостью прерывал все навесы и вообще действовал очень круто. Пробили Гилерме только с пенальти.

МУРИЛО – 6,5. Хорошо смотрелся и центр обороны «Локомотива», вязавший по рукам и ногам всех, кто появлялся у штрафной площади. Мурило выиграл 3 единоборства из 3, пять раз сыграл на вынос, сблокировал один удар и пасовал с отличной точностью – 38 передач из 40 достигли адресата.

СТАНИСЛАВ МАГКЕЕВ – 7,5. Но особенно удивил Станислав Магкеев, который не так давно стал центральным защитником, а уже чувствует себя очень уверенно. Превосходил форвардов в ловкости, прекрасно читал эпизоды. Три раза сыграл в отборе, девять раз завершил атаку «Марселя» простым выносом.

ТИН ЕДВАЙ – 4,0. А вот фланги были проиграны вчистую. Хорват вроде старался, несколько раз отбирал мяч у соперников, но круговерть оппонентов запутала его окончательно. Пять раз прошли Едвая на дриблинге, четыре раза из его зоны шла обостряющая передача.

НАИР ТИКНИЗЯН – 3,0. А стоило ли Рангнику так бороться за трансфер Тикнизяна? ЦСКА знатно заработал на продаже неосновного игрока, а «Локо» получил проблему. Наир вчистую проиграл фланг Ундеру, заработав две жёлтые карточки, удаление и пенальти для «Марселя».

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 5,0. Много боролся в центре поля, даже бодался, но этим никак не мешал «Марселю» развивать атаки. В центре поля французы чувствовали себя вольготно, что очень необычно для цепкого обычно Баринова.

АЛЕКСИС БЕКА – 6,0. Хорошее впечатление оставляет Бека. Минимум суеты, хорошо читает эпизоды. Сегодня он собрал 2+2 по системе перехваты и отборы, посадил на жёлтую карточку Маттео Гендузи.

ДАНИИЛ КУЛИКОВ – 4,0. Час игрового времени не дал Куликову Николич, потому что Даниила будто не существовало на поле. Всего восемь точных передач – катастрофа для центрального полузащитника.

ФРАНСУА КАМАНО – 4,5. «Марсель» не дал «Локомотиву» возможности для быстрых атак, тем самым затушив Камано. Франсуа открывался, много перемещался, но чаще всего принимал мяч в офсайде.

РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ – 4,5. Пропал и Рифат Жемалетдинов, будто затерявшийся в борьбе. Проиграл 8 единоборств из 13, частенько терял мяч в атаке, но записал себе в актив удар в створ ворот, два отбора.

ФЁДОР СМОЛОВ – 7,0. Единственный, подававший признаки жизни в атаке. Смолов двигался по всему периметру поля и отлично цеплял мячи (выиграл 8 эпизодов из 10), сам придумал два опасных момента – один разогнал передачей, а во втором всё решил сам и попал в штангу.

КОНСТАНТИН МАРАДИШВИЛИ – б/о. Не впечатлил и второй трансфер из ЦСКА. Очень неточно пасовал и проиграл всю борьбу Дьенгу.

АЛЕКСАНДР СИЛЬЯНОВ – б/о. Один из героев голевого эпизода. Сделал половину работы, включив высокий прессинг у чужой штрафной площади.

ФАУСТИНО АНДЖОРИН – б/о. Совсем не впечатлял до голевого эпизода, много возившись с мячом, но удар очень качественный у молодого англичанина.

ГИРАНО КЕРК – б/о.

ВИТАЛИЙ ЛИСАКОВИЧ – б/о.

Абсолютно лучшими игроками матча признаем Гилерме и Станислава Магкеева, цементировавших оборону. Конечно же, заслуживают упоминания Мурило и Фёдор Смолов, разгонявший мёртвую атаку. В центре поля неплохо смотрелся Бека, а на замену классно вышли Сильянов и Анджорин.