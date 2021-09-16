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Лига Европы

​Тикнизяна удалили, «Локомотив» пропустил от «Марселя»

16 Сентября 2021 • 21:05 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Марсель
3.55 3.75 2.10
2-й тайм

В четверг вечером «Локомотив» проводит первый матч группового этапа Лиги Европы против «Марселя». На исходе часа игрового времени рефери назначил одиннадцатиметровый удар в ворота москвичей. Наир Тикнизян нарушил правила в своей штрафной площади, за что получил вторую за вечер жёлтую карточку. Таким образом, «железнодорожники» остались в меньшинстве.

Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Дженгиз Юндер, и «Марсель» повёл в счёте в российской столице.

Следить за ходом матча «Локомотив» - «Марсель» можно на страницах портала LiveResult, где проходит подробная текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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Идет 91 минута Црвена Звезда 2:1 Брага
Идет 89 минута Байер Л 2:1 Ференцварош
Идет 91 минута Локомотив Москва 1:1 Марсель
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