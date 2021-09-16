​Тикнизяна удалили, «Локомотив» пропустил от «Марселя»

В четверг вечером «Локомотив» проводит первый матч группового этапа Лиги Европы против «Марселя». На исходе часа игрового времени рефери назначил одиннадцатиметровый удар в ворота москвичей. Наир Тикнизян нарушил правила в своей штрафной площади, за что получил вторую за вечер жёлтую карточку. Таким образом, «железнодорожники» остались в меньшинстве.

Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Дженгиз Юндер, и «Марсель» повёл в счёте в российской столице.

Следить за ходом матча «Локомотив» - «Марсель» можно на страницах портала LiveResult, где проходит подробная текстовая трансляция.