Павлюченко ждёт победу «Марселя» в игре с «Локомотивом»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился прогнозом на матч Лиги Европы между московским «Локомотивом» и «Марселем».

«На мой взгляд, хозяева постараются дать бой, однако будет очень тяжело. Вряд ли футболистов хватит на 90 минут. У «бело-голубых» огромный потенциал и они могут выйти из группы», - приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Экс-футболист «железнодорожников» считает, что несмотря на гостевой статус поединка для «Марселя», французы смогут добиться победы на «РЖД Арене» ввиду превосходства над москвичами в классе.

Ранее стало известно, что на стадион будет допущено более восьми тысяч зрителей.