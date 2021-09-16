​Валерий Баринов: «Гол «Локомотива» «Марселю» - чудо»

Актёр Валерий Баринов высказался после ничьей в матче Лиги Европы между «Локомотивом» и «Марселем». Москвичи отыгрались в концовке встречи, находясь в численном меньшинстве. При этом на протяжении игры гости из Франции явно доминировали.

«Забитый гол - чудо. Ничего не назревало для «Марселя». Замечательно, что «Локомотив» не проиграл. В этом сезоне пока без поражений даже на международных матчах», - высказался Баринов для «Спорт-Экспресса».

Во втором туре групповой стадии Лиги Европы «Локомотив» будет играть против «Лацио» на поле соперника. Встреча пройдёт в четверг, 30 сентября. Римляне в первом туре уступили «Галатасараю» в Турции.