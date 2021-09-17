​«Локомотив» показал второй худший результат владения мячом в своей еврокубковой истории

«Локомотив» вдесятером смог вырвать ничью в игре Лиги Европы против «Марселя» (1:1) благодаря голу вышедшего на замену новичка команды Фаустино Анджорина. При этом гости из Франции на протяжении 90 игровых минут доминировали.

Команда Марко Николича в прошедшей игре владела мячом всего 26% игрового времени. Эксперты футбольной статистики из Opta говорят, что это второй худший показатель «Локомотива» в истории выступлений команды в еврокубках. Ещё хуже с владением мячом у «железнодорожников» дела обстояли в 2019 году в игре Лиги чемпионов против «Ювентуса». Тогда «Локомотив» завершил игру с 23% в графе владения мячом.