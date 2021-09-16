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Лига Европы

Пенальти, удаление, тусклая игра, гол в концовке: «Локомотив» вытащил себя за волосы в матче с «Марселем»

16 Сентября 2021 • 21:35 Комментировать (20)
Локомотив Москва
1:1
Марсель
окончен

Последним из российских клубов в нынешнем розыгрыше еврокубков стартовал «Локомотив».

Протокол игры  
Локомотив Москва 1:1 Марсель
    59' Юндер Дженгиз (0:1)
(1:1) Анджорин Фаустино 89'    
Гилерме Маринато Мурило Серкейра Магкеев Станислав Едвай Тин Тикнизян Наир   34'   58' Жемалетдинов Рифат   63' (Анджорин Фаустино (   63') Баринов Дмитрий Куликов Даниил   56' (Марадишвили Константин (   56') Бека Алексис   22'   63' (Сильянов Александр (   63') Смолов Фёдор   75' (Керк Гирано (   75') Камано Франсуа   75' (Лисакович Виталий (   75')
Запасные: Ненахов Максим Кастро Пабло Бабкин Сергей Савин Андрей Живоглядов Дмитрий Петров Максим Вячеславович Худяков Даниил
Пау Лопес Ронжье Валентин   62' Салиба Вильям Альваро Гонсалес II Перес Луан Камара Бубакар   37' Гендузи Маттео   83' (Энрике Луис III (   83') Юндер Дженгиз Герсон Сантос   83' (Лирола Поль (   83') Бамба Дьенг Амаду   83' (Гуйе Пап (   83') Арит Амин   56' (Де ла Фуэнте Конрад (   56')
Запасные: Амави Жордан Бертелли Уго Нгапандуэтнбу Симон Пайе Димитри Манданда Стив Paolo Sciortino Чалета-Цар Дуе Балерди Леонардо
16 сентября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

«Железнодорожников» в последнее время принято хвалить. Не имея наигранного состава, Марко Николич держит свою команду в группе лидеров российского чемпионата. Часто вспоминают и то, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «красно-зелёные» выглядели достойно. Однако в евровесну они не проходили с сезона-2017/2018. Теперь «путейцы» оказались в групповом этапе Лиги Европы, после трёх подряд неудачных лигочемпионских кампаний.

«Марсель» и «Лацио» – отнюдь не подарки, учитывая еврокубковые достижения российских клубов последних пары лет. Николич прямо назвал этот квартет, где затесался ещё и «Галатасарай», группой уровня Лиги чемпионов. Но ладно, слова есть слова, а всё решается на футбольном поле. Встретились бы «Локомотив» и «Марсель» год назад, в Москву приехал бы Андре Виллаш-Боаш, а так в качестве визави Николича выступил Хорхе Сампаоли.

«Железнодорожники» предсказуемо закрылись на все пуговицы, как это было с ними в прошлой Лиге чемпионов. Хозяева придерживались той парадигмы, что главное – обезопасить свои тылы. Но понятно, что такой соперник, как «Марсель», всё равно периодически создавал бы моменты. В первом тайме у гостей было таковых два-три. На десятой минуте Гильерме вытащил мяч из угла после дальнего удара Гендузи, ближе к получасу игры Маринато отразил плотный выстрел Гендузи уже из штрафной, а на 39-й Салиба бил головой с рикошетом от газона – Гильерме вновь справился.

Что касается «Локомотива», то и он не остался до перерыва без моментов. Точнее, без момента. Дистанционный удар, конечно, не является стопроцентным шансом, но когда мяч попадает в штангу, это весьма опасно. На 31-й минуте Смолов приложился издали – и как раз угодил в боковую стойку, отскок от которой был в поле. За тот эпизод Фёдора винить не будешь, но вот в конце тайма он откровенно плохо среагировал за заброс из глубины. Вместо выхода один на один Смолов начал обрабатывать мяч в правую сторону. Кажется, его сбило с толку ожидание офсайда, но лайнсмен-то не зажигал флажок. Досадно.

В перерыве Николич не стал менять характер игры – с чего бы вдруг. Наверняка ход его мыслей был таким: «Первый тайм не проиграли, и зачем куда-то спешить в такой ситуации? Раскрываться страшно – ещё пропустишь. Если же снова выставишь баррикады, можешь сохранишь ничью». Но чтобы её сохранить, надо быть очень аккуратным, а Тикнизяну не удалось на 57-й минуте без фола подобраться к Ундеру в своей штрафной. Зацеп соперника ногами, вторая жёлтая карточка, пенальти. Сам пострадавший не испытал проблем с тем, чтобы переиграть Гильерме с одиннадцатиметровой отметки: простой удар по центру – и счёт становится 0:1.

Вот и поди после этого отыграйся вдесятером. Созидательная игра у «железнодорожников» не клеилась напрочь. «Марсель» вполне уверенно доводил дело до минимальной победы и не дёргался, но случилось чудо. На 88-й минуте Анджорин подхватил мяч на левом полуфланге после единоборства Сильянова с оппонентом и дальним ударом загнал мяч в правый угол – 1:1. «Локомотив» вытащил себя в этом матче из ямы поражения, как барон Мюнхгаузен однажды вытащил себя из болота за волосы. Всё складывалось во втором тайме не в пользу «путейцев»: пенальти в их ворота, удаление, отсутствие вразумительной атаки. Но когда-то российскому клубу должно было повезти в еврокубках. Домашняя ничья сейчас является везением. «Марсель» ведь мог и вырвать победу, но с линии ворот мяч головой отбил Магкеев. Конечно, хорошо, что «железнодорожникам» удалось отыграться, но обольщаться не стоит: по игре они уступили сопернику.

Кирилл Иванцов

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Локомотив Москва Марсель Лига Европы
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Комментарии (20)
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Рейтинг комментариев
Ando Loko
16 Сентября 2021 в 21:55
Довольно неплохой матч в исполнении наших. Такие матчи позволяют играть смелее и увереннее в своих силах.
Для меня точно лучший игрок матча - Магкеев. Обязательно должен продолжать играть ЦЗ и на постоянке. Тогда и в сборной будет с Дивеевым в основе.
Радует глубина состава: на замену выходят Керк, Анджорин, Лисакович, Марадишвили и команда не теряет в качестве. С правильной ротацией на все турниры игроков хватит.
Дарт Уилфред
16 Сентября 2021 в 22:01
Замены Марко затащили игру. Сильянов, Лис и Анджорин сделали гол. Вообще понравилось, как Марко сразу атаку освежил, после пропущенного мяча. А не Коломейцева выпустил в опорку спасать
ATAMAN
16 Сентября 2021 в 21:52
Простите ,накипело....
ATAMAN
16 Сентября 2021 в 21:51
Касается всех КЛубов и якКРАСНОДАРА ТОЖЕ
ATAMAN
16 Сентября 2021 в 21:50
Ненавижу таких
ATAMAN
16 Сентября 2021 в 21:48
Зарплату всем урезать в 3 раза,а гавно на лопате не возносить а закапывать!!!!.
ATAMAN
16 Сентября 2021 в 21:47
Вафлоиды
ATAMAN
16 Сентября 2021 в 21:45
Сочи, ноль,Рубин,нол,Спартакокоин,нол,бомжижи ноль,Локо ничья !!!!Ура!!!Сколько в следующм году в евро играть будет?
Vladik1993-25
16 Сентября 2021 в 21:44
дома и стены помогают!!!))))
ATAMAN
16 Сентября 2021 в 21:42
Да здравствуеет РПЛ !)))Чем дальше ,те мглубже и страшнее )
В ЗАДА)))
Дарт Уилфред
16 Сентября 2021 в 21:41
Марсель звери конечно, но забить смогли только с пенальти. Наши молодцы, вытащили ничью вдесятером. Vfurttd сегодня ТОПИЩЕ.
Дарт Уилфред
16 Сентября 2021 в 21:42
*Магкеев. гребанный пунто свитчер.
Баден
16 Сентября 2021 в 21:46
))) За что ты Магкеева обозвал? )
Дарт Уилфред
16 Сентября 2021 в 21:50
Не Магкеева, а программку, которая автоматом раскладку меняет. Вот не любит она его фамилию
Ando Loko
16 Сентября 2021 в 21:58
Думаю, Магкеева нужно наигрывать лидером обороны и уже рядом с ним ставить Едвая, Мурило, Пабло.. Уверен, что в сборной он уже сейчас способен заменить Джикию.
Дарт Уилфред
16 Сентября 2021 в 22:02
Пабло на выход зимой. Медленный слишком.
Ando Loko
16 Сентября 2021 в 21:56
Марсель хороши, но видно, что это команда максимум 3-4 места во Франции, среднестатистическая команда Лиги Европы:) С Лестером и Наполи точно будет тяжелее.
Алексей Антоненко
16 Сентября 2021 в 22:59
С Лестером и Наполи будет играть Спартак, а Локомотив - с Лацио и Галатасараем :)
Aleksandr Aleksandr
16 Сентября 2021 в 21:40
Кошмар!Локо иди в зад!
Vladik1993-25
16 Сентября 2021 в 21:42
ну да!еще скажи что спартак чемпион!!!
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