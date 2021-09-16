Пенальти, удаление, тусклая игра, гол в концовке: «Локомотив» вытащил себя за волосы в матче с «Марселем»

Последним из российских клубов в нынешнем розыгрыше еврокубков стартовал «Локомотив».

«Железнодорожников» в последнее время принято хвалить. Не имея наигранного состава, Марко Николич держит свою команду в группе лидеров российского чемпионата. Часто вспоминают и то, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «красно-зелёные» выглядели достойно. Однако в евровесну они не проходили с сезона-2017/2018. Теперь «путейцы» оказались в групповом этапе Лиги Европы, после трёх подряд неудачных лигочемпионских кампаний.

«Марсель» и «Лацио» – отнюдь не подарки, учитывая еврокубковые достижения российских клубов последних пары лет. Николич прямо назвал этот квартет, где затесался ещё и «Галатасарай», группой уровня Лиги чемпионов. Но ладно, слова есть слова, а всё решается на футбольном поле. Встретились бы «Локомотив» и «Марсель» год назад, в Москву приехал бы Андре Виллаш-Боаш, а так в качестве визави Николича выступил Хорхе Сампаоли.

«Железнодорожники» предсказуемо закрылись на все пуговицы, как это было с ними в прошлой Лиге чемпионов. Хозяева придерживались той парадигмы, что главное – обезопасить свои тылы. Но понятно, что такой соперник, как «Марсель», всё равно периодически создавал бы моменты. В первом тайме у гостей было таковых два-три. На десятой минуте Гильерме вытащил мяч из угла после дальнего удара Гендузи, ближе к получасу игры Маринато отразил плотный выстрел Гендузи уже из штрафной, а на 39-й Салиба бил головой с рикошетом от газона – Гильерме вновь справился.

Что касается «Локомотива», то и он не остался до перерыва без моментов. Точнее, без момента. Дистанционный удар, конечно, не является стопроцентным шансом, но когда мяч попадает в штангу, это весьма опасно. На 31-й минуте Смолов приложился издали – и как раз угодил в боковую стойку, отскок от которой был в поле. За тот эпизод Фёдора винить не будешь, но вот в конце тайма он откровенно плохо среагировал за заброс из глубины. Вместо выхода один на один Смолов начал обрабатывать мяч в правую сторону. Кажется, его сбило с толку ожидание офсайда, но лайнсмен-то не зажигал флажок. Досадно.

В перерыве Николич не стал менять характер игры – с чего бы вдруг. Наверняка ход его мыслей был таким: «Первый тайм не проиграли, и зачем куда-то спешить в такой ситуации? Раскрываться страшно – ещё пропустишь. Если же снова выставишь баррикады, можешь сохранишь ничью». Но чтобы её сохранить, надо быть очень аккуратным, а Тикнизяну не удалось на 57-й минуте без фола подобраться к Ундеру в своей штрафной. Зацеп соперника ногами, вторая жёлтая карточка, пенальти. Сам пострадавший не испытал проблем с тем, чтобы переиграть Гильерме с одиннадцатиметровой отметки: простой удар по центру – и счёт становится 0:1.

Вот и поди после этого отыграйся вдесятером. Созидательная игра у «железнодорожников» не клеилась напрочь. «Марсель» вполне уверенно доводил дело до минимальной победы и не дёргался, но случилось чудо. На 88-й минуте Анджорин подхватил мяч на левом полуфланге после единоборства Сильянова с оппонентом и дальним ударом загнал мяч в правый угол – 1:1. «Локомотив» вытащил себя в этом матче из ямы поражения, как барон Мюнхгаузен однажды вытащил себя из болота за волосы. Всё складывалось во втором тайме не в пользу «путейцев»: пенальти в их ворота, удаление, отсутствие вразумительной атаки. Но когда-то российскому клубу должно было повезти в еврокубках. Домашняя ничья сейчас является везением. «Марсель» ведь мог и вырвать победу, но с линии ворот мяч головой отбил Магкеев. Конечно, хорошо, что «железнодорожникам» удалось отыграться, но обольщаться не стоит: по игре они уступили сопернику.

Кирилл Иванцов