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Игру «Локомотив» - «Марсель» смогут посетить восемь тысяч зрителей

14 Сентября 2021 • 19:05 Комментировать
Локомотив Москва
...
Марсель
3.45 3.80 2.00
16.09 19:45

Роспотребнадзор увеличил квоту болельщиков, которые смогут посетить матч первого тура Лиги Европы между «Локомотивом» и «Марселем».

«Железнодорожники» на своём официальном сайте оповестили о значительном увеличении предельной заполняемости домашнего стадиона в грядущем поединке с представителем чемпионата Франции.

«Роспотребнадзор рассмотрел обращение ФК «Локомотив» по увеличению количества зрителей. На матч может быть допущено не более 30 процентов от расчётной вместимости трибун», - сказано в официальном заявлении клуба.

Учитывая, что максимально трибуны «РЖД Арены» способны принять 27 320 человек, в четверг на матч смогут попасть восемь с лиiним тысяч желающих.

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