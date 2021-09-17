Баринов: «Заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит»

Хавбек столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов пообщался с представителями СМИ после стартового матча в групповом раунде Лиги Европы. «Железнодорожники» на своем поле принимали «Марсель», встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Не все так получалось, как планировали, но мы бились, верили до последнего, что можем сравнять. Заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит», - цитирует полузащитника клубная пресс-служба.

Следующим соперником московского коллектива в Лиге Европы станет римский «Лацио», уступивший в первом туре турецкому «Галатасараю». Поединок пройдет в столице Италии в четверг, 30 сентября.