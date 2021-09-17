Бубнов: «Ничья для «Локомотива» равносильна победе»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о старте «Локомотива» в групповом этапе Лиги Европы. В первом матче «железнодорожники» расписали ничью с «Марселем» (1:1), сумев отыграться в меньшинстве.

«Удача повернулась лицом к «Локо». Это было похоже на чудо. Проявили характер, молодцы. Этот результат равносилен победе», - передает слова аналитика Sportbox.

Во втором туре подопечные Марко Николича на выезде встретятся с римским «Лацио». Поединок пройдет в четверг, 30 сентября. «Орлы» в первом матче уступили на выезде «Галатасараю» (0:1).