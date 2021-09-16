​«Не видел у «Марселя» много стопроцентных моментов»: Николич ответил Сампаоли

В четверг «Локомотиву» удалось в меньшинстве вырвать ничью в домашнем поединке Лиги Европы против «Марселя» - 1:1. После игры рулевой французской команды Хорхе Сампаоли заявил, что у москвичей был только один момент, и они воплотили его в гол.
«Слова Сампаоли? Это его мнение. Он просто хочет поддержать свою команду, как и я. Честно говоря, я не помню у «Марселя» много стопроцентных моментов. У них были только подходы к нашим воротам», - высказался Николич.
Следующий матч Лиги Европы «Локомотив» проведёт против «Лацио» в Риме. Игра пройдёт 30 сентября.
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