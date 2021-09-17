Безвыигрышная серия «Локомотива» в еврокубках насчитывает 12 матчей

В четверг, 16 сентября, московский «Локомотив» начал свой путь в групповом раунде Лиги Европы сезона-2021/2022. В стартовом туре подопечные Марко Николича расписали мировую с французским «Марселем» со счетом 1:1.

Таким образом, российский коллектив продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 12 поединков. Последний успех «железнодорожников» был зафиксирован два года назад. Тогда московская команда отпраздновала победу над леверкузенским «Байером» со счетом 2:1.

В следующем поединке Лиги Европы «Локомотив» встретится с римским «Лацио». Матч состоится в Италии 30 сентября.