​Сампаоли: «У «Локомотива» был один момент, и они забили»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли дал комментарий после гостевой ничьей с «Локомотивом» в стартовом туре групповой стадии Лиги Европы (1:1).

«Мы доминировали на поле, много владели мячом, а у «Локомотива» был один момент, и они забили. Но это футбол.

Я доволен действиями команды, мы пытались выиграть, но не вышло. У нас молодая команда, у нас всё впереди», - рассказал Сампаоли журналистам.

Напомним, что «Локомотиву» удалось сравнять счёт в численном меньшинстве – красную карточку по ходу второго тайма получил Наир Тикнизян.

Во втором туре группового этапа «Марсель» будет принимать «Галатасарай».