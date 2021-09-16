Смородская – о матче с «Марселем»: «Есть все шансы победить»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением относительно предстоящего старта «железнодорожников» в Лиге Европы.

«Есть все шансы победить. Николич сплотил коллектив, в команде сейчас достойные игроки. У Николича каждый игрок знает, что ему делать на поле, знает своих оппонентов», - приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Ранее Роман Павлюченко поделился своим мнением относительного поединка «Локомотива» с «Марселем», сделав ставку на успех гостей.

Напомним, что трибуны стадиона «РЖД Арена» Роспотребнадзор разрешил заполнить на 30 процентов. На матче ожидается чуть более 8 тысяч зрителей.