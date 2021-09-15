Сампаоли – о матче с «Локомотивом»: «Мы готовы»

Наставник «Марселя» Хорхе Сампаоли пообщался с представителями медиа накануне игры первого тура Лиги Европы против московского «Локомотива».

«Постараемся сделать лучшее, на что способны. Понимаем, что после изнурительных игр в чемпионате нам будет здесь непросто. Но мы готовы», - заявил главный тренер «Марселя».

Хорхе Сампаоли предупредил, что он собирается задействовать ротацию, чтобы сохранить силы своих подопечных. Также аргентинец добавил, что он осознаёт в полной мере, насколько важным турниром является Лига Европы.

Прежде мнением о поединке с «провансальцами» поделился рулевой «Локомотива» Марко Николич.