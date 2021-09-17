Бышовец: «Ничья с «Марселем» - счастливая случайность для «Локомотива»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от старта московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги Европы. В первом матче «железнодорожники» на своем поле принимали «Марсель» и сыграли вничью со счетом 1:1.

«При таком раскладе результат оказался благоприятным для «Локомотива». Преимущество было полностью у «Марселя». Эта ничья - счастливая случайность для «Локо», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что «Локомотив» большую часть второго тайма играл вдесятером после удаления Тикнизяна. Под самый занавес встречи новичок команды Фаустино Анджорин смог поразить ворота провансальцев, сравняв счет – 1:1.

В рамках второго тура «железнодорожники» пожалуют в гости к римскому «Лацио». Игра пройдет 30 сентября.