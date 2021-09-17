Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 273 Комментарии
Лига Европы

Бышовец: «Ничья с «Марселем» - счастливая случайность для «Локомотива»

17 Сентября 2021 • 09:07 Комментировать (1)
Локомотив Москва
1:1
Марсель
окончен

Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от старта московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги Европы. В первом матче «железнодорожники» на своем поле принимали «Марсель» и сыграли вничью со счетом 1:1.

«При таком раскладе результат оказался благоприятным для «Локомотива». Преимущество было полностью у «Марселя». Эта ничья - счастливая случайность для «Локо», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что «Локомотив» большую часть второго тайма играл вдесятером после удаления Тикнизяна. Под самый занавес встречи новичок команды Фаустино Анджорин смог поразить ворота провансальцев, сравняв счет – 1:1.

В рамках второго тура «железнодорожники» пожалуют в гости к римскому «Лацио». Игра пройдет 30 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Анатолий Бышовец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
17 Сентября 2021 в 10:04
Зенит проигрывает по игре в чистую Челси и все говорят какие питерцы молодцы проиграли всего 0-1 , Локо меньшинстве пропустил с пенальти и отыгрался = просто повезло.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Сентября
09:52 · Россия. Премьер-лига
Ковалевски назвал главную проблему «Спартака»
09:32 · Лига Европы
Безвыигрышная серия «Локомотива» в еврокубках насчитывает 12 матчей 1
09:18 · Россия. Премьер-лига
Наумов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Марселем» 2
09:14 · Лига Европы
Баринов: «Заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит»
09:07 · Лига Европы
Бышовец: «Ничья с «Марселем» - счастливая случайность для «Локомотива» 1
08:46 · Лига Европы
Анджорин - о ничьей с «Марселем»: «Эта ночь останется в памяти навсегда»
08:31 · Лига Европы
Бубнов: «Ничья для «Локомотива» равносильна победе»
08:17 · Лига Европы
Роджерс недоволен ничьей с «Наполи»
08:17 · Лига Европы
Гендузи – о ничье с «Локомотивом»: «Нас наказали»
08:09 · Франция. Лига 1
Наставник «Монако»: «Головин – очень важный игрок для нас»
00:52 · Лига Европы
​Спаллетти прокомментировал камбэк «Наполи» в гостях у «Лестера»
00:33 · Лига Европы
​«Локомотив» показал второй худший результат владения мячом в своей еврокубковой истории
16 Сентября
23:55 · Лига Европы
Головин помог «Монако» обыграть «Штурм», «Лестер» упустил победу над «Наполи»
23:36 · Лига Европы
​«Не видел у «Марселя» много стопроцентных моментов»: Николич ответил Сампаоли
22:50 · Лига Европы
​Валерий Баринов: «Гол «Локомотива» «Марселю» - чудо»
Все новости
Рекомендуем