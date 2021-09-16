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«Локомотив» объявил стартовый состав на матч с «Марселем» - Анджорин и Кёрк снова остались в запасе

16 Сентября 2021 • 18:39 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Марсель
3.55 3.75 2.10
Через 0 ч. 8 мин.

Уже через час московскому «Локомотиву» предстоит сразиться с «Марселем» в матче группового этапа Лиги Европы. Наставник российского клуба Марко Николич огласил стартовый состав команды на поединок.

Отмечается, что во второй раз подряд встречу с первых минут начнет летний новичок «железнодорожников» Алексис Бека-Бека, а вот Фаустино Анджорин и Гирано Кёрк снова остались на скамейке для запасных. Их место в нападении заняли Фёдор Смолов и Франсуа Камано.

Полный состав «Локомотива» выглядит таким образом:

«Локомотив»: Гилерме, Мурило, Магкеев, Йедвай, Тикнизян, Жемалетдинов, Баринов, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Камано.

Текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна на сайте Liveresult.ru

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Комментарии (1)
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Aleksandr Aleksandr
16 Сентября 2021 в 18:48
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