«Наполи» установил рекорд итальянских клубов в Серии А

В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» на выезде разгромил амстердамский «Аякс» со счетом 6:1. Как информирует Opta, неаполитанцы стали первым в истории итальянским коллективом, сумевшим забить более десяти мячей по итогам трех туров.

Напомним, что ранее подопечные Лучано Спаллетти уверенно разобрались с шотландским «Рейнджерс» (3:0) и английским «Ливерпулем» (4:1). В общей сложности разница мячей «Наполи» - 13-2.

В следующем туре соревнований неаполитанская команда на своем домашнем стадионе примет «Аякс». Встреча состоится в среду, 12 октября.