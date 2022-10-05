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Чемпионат Италии. Серия А

Мостовой: «Когда Хвича забил гол «Аяксу», создалось ощущение, что я на поле был»

05 Октября 2022 • 16:31 Комментировать
Аякс
1:6
Наполи
окончен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1).

Напомним, в прошедшей встрече грузинский футболист отметился забитым голом и результативной передачей. Мостовой признался, что то игра Кварацхелии его не удивляет, а также сравнил игровой стиль экс-вингера «Рубина» с собственным.

«У меня такой же стиль игры был: идти в обводку, обыгрывать влево, вправо, под себя. Когда он забил гол «Аяксу», создалось ощущение, что я на поле был. Наверное, никто не думал, что Хвича сразу начнёт забивать, учитывая, что он не основной нападающий, а играет слева. Главное, чтобы он продолжал так играть», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 11 матчей, в которых забил шесть голов, а также отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Александр Мостовой Наполи Хвича Кварацхелия
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