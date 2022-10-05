Джованни Симеоне: «Идеальный матч»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» принимал дома итальянский «Наполи», и счет в этом матче был открыт уже на 14-й минуте. Однако затем дела хозяев пошли просто катастрофически плохо - еще в первом тайме «Наполи» забил в ответ трижды, а после перерыва «Аякс» пропустил еще три мяча.

Последний гол забил вышедший на замену Джованни Симеоне. Он считает, что команда провела идеальный матч.

- Выступать в Лиге чемпионов - это исполнение моей мечты. Против «Аякса» мы выдали идеальный матч, - цитирует Симеоне calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» снова сыграет с «Аяксом», но уже дома, это случится 12 октября.